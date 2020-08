Regionali Campania 2020, Forza Italia sceglie Russo capolista: «Concretezza, non proclami»

Ora c'è pure l'ufficialità: come anticipato dal Mattino sarà Ermanno Russo il capolista di Forza Italia alle prossime regionali. Il partito di Berlusconi era alla ricerca da tempo di un nome di spessore della società civile per far capitanare la lista degli azzurri, alla fine la scelta è ricaduta su Russo, forzista della prima ora ed equidistante dai vari gruppi di potere presenti in Fi che nelle ultime settimane si erano fronteggiati a colpi di sciabola, soprattutto i fendenti dell'europarlamentare Fulvio Martusciello nei confronti del coordinatore regionale, Mimmo De Siano. Fondamentale per ricucire i fili nel partito è stato il lavoro del vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, che è riuscito a sancire la pace di Ferragosto tra i forzisti per lanciare la volata a Stefano Caldoro per Palazzo Santa Lucia. Intanto, proprio ieri, è arrivata un'altra ufficialità nelle liste: anche Gennaro Montuori, alias Palummella, ha accettato la proposta di Tajani e correrà con Fi. Con l'ex capo ultrà azzurro ci sarà pure l'attrice Giovanna Rei, salita agli onori delle cronache, oltre che per il suo talento, anche per aver svelato di aver evitato in extremis un tentativo di molestie da parte del produttore cinematografico Harvey Weinstein.

Quello di Ermanno Russo sarà il settimo tentativo di entrare in Consiglio regionale. È dal 1990 - presidente di Regione era Ferdinando Clemente di San Luca mentre Maradona conquistava il secondo scudetto con il Napoli - che il capolista di Fi siede sugli scranni campani, allora militava nel Psdi. Poi, nel 1994, con la nascita di Forza Italia, aderisce al progetto di Berlusconi senza mai abbandonarlo incasellando ben sei mandati di fila. Medico originario di Marigliano, ora Russo gioca una complessa battaglia per raggiungere la settima rielezione. Con il gruppo di De Siano e Cesaro che appoggia la consigliera regionale Maria Grazia Di Scala mentre Fulvio Martusciello sostiene Annarita Patriarca, il seggio per Russo rischia di non scattare nonostante il ruolo di capolista. Lui comunque non si scompone e tenterà con tutte le forze di raggiungere il traguardo.



«Ringrazio il presidente Berlusconi per la fiducia e il vicepresidente Tajani, insieme all'intero gruppo dirigente campano, per aver pensato a me. Le poltrone non ci interessano, ciò che ci interessa invece è offrire ai campani un'alternativa concreta ai proclami dell'attuale governo regionale. Con il presidente Caldoro, che mi onoro di aver affiancato come assessore, ci candidiamo a rappresentare quella maggioranza silenziosa di cittadini campani che non crede nei lanciafiamme ma in progetti concreti».