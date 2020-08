Regionali Campania 2020, Ciarambino: «De Luca bocciato anche da Conte, è il peggiore governatore d'Italia»

«La Campania è l'unica regione che lo stesso premier Giuseppe Conte ha escluso da qualunque ipotesi di laboratorio politico. Lo sa bene anche il nostro presidente del Consiglio che il vero nemico di questa terra si chiama Vincenzo De Luca ». Lo afferma il candidato alla presidenza della Regione di M5S Valeria Ciarambino.

«Fino a quando il riferimento del centrosinistra in Campania sarà il peggior governatore che l'ha mai guidata - aggiunge Ciarambino - mai alcun accordo sarà proponibile. La nostra regione potrà ripartire solo quando ci saremo liberati del tutto di personaggi come De Luca e Caldoro, con le loro schiere di portatori d'acqua, trasformisti ed ex tangentisti». « Io e il Movimento 5 stelle - afferma ancora il candidato di M5S - siamo l'unica alternativa possibile a questi politici che si sono mangiati la Campania. Il nostro progetto è pronto e voglio portarlo avanti per cinque anni coinvolgendo le migliori forze e tutti i talenti che la Campania è in grado di esprimere e che anni di clientelismo hanno soffocato».

