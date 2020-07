Regionali Campania 2020, l'arcipelago cattolico dà vita a una lista: «Intesa con De Luca»

Tra le numerose liste civiche a sostegno di Vincenzo De Luca, a sorpresa ne scende in campo una denominata Per, persone e comunità- che mette insieme tre punti di riferimento della società civile napoletana. Toni Nocchetti, presidente dell'associazione Tutti a scuola che lotta per i diritti dei disabili e recentemente si è candidato al Senato nelle file di Liberi e uguali; Giuseppe Irace, responsabile della formazione politica nell'Azione Cattolica di Napoli; Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida. Già prima dell'emergenza Covid, avevano costituito questo movimento, per le regionali hanno deciso di impegnarsi direttamente nell'ampia e variegata coalizione che ricandida il governatore uscente (tra cui ovviamente quel Pd aspramente criticato da Nocchetti per la vicenda delle firme fasulle in occasione delle comunali a cui si candidò a sindaco Valeria Valente). Insieme quindi, un po' a sorpresa, una consistente fetta di moderati e un pezzo che in passato si riconosceva nella sinistra ma ne è rimasta delusa. Tutte personalità molto apprezzate nei mondi di cui fanno parte, mirano a portare in Regione le rispettive battaglie e per questo rischiano di togliere consensi ai democratici.

Il coordinatore della lista è Irace, che si è occupato della Pastorale giovanile con l'Azione cattolica e quindi prende ispirazione dai valori cattolici. «Partiamo dalla dottrina sociale della chiesa, ma vogliamo avere grande attenzione per l'ecologia e sensibilità verso gli ultimi dice. La nostra non sarà una scelta identitaria, ci sono laici e cattolici nel movimento, vogliamo dialogare con le persone di buona volontà». La lista Persone e comunità proverà dunque a rappresentare il mondo ecclesiale nel centrosinistra: «Non è la lista della Chiesa, non è un mistero la nostra personale: è giusto quindi che i cristiani insieme si impegnino come gruppo e non solo come singoli: abbiamo amici in tutte le coalizioni, ma De Luca ci stima, lo abbiamo incontrato e ci siamo ritrovati su alcuni punti fondamentali». Secondo Irace queste regionali sono l'occasione per tessere una rete di relazioni. Per fare cosa, se eletti? «Investire di più nell'edilizia scolastica e nel tempo scuola affinché i ragazzi non abbiano tempo per perdersi in altro».



Sente il dovere civico di rituffarsi nell'agone politico lo stesso Nocchetti. «La politica può essere pulita, non è fatta solo di ladri. Io sento che possiamo essere migliori: più attenti verso chi soffre, abbiamo il dovere di fare nuova la politica spiega -. Sono convinto che la mia candidatura al consiglio regionale della Campania avrà un senso assieme alla nostra magnifica squadra. Partire dalle persone, da ciascuno, per costruire una comunità non è un impegno di vita ma la ragione della mia vita». La sente come una prosecuzione del suo impegno al fianco dei ragazzi incappati nelle maglie della giustizia, il direttore del xarcere minorile di Nisida, Gianluca Guida: a breve dovrebbe prendere l'aspettativa dal ministero della Giustizia per motivi elettorali (ne discuterò con la mia Amministrazione). Perché in campo con De Luca? «Bisogna andare nei territori per ottenere il riscatto delle comunità locali che non si sentono sufficientemente ascoltate: allora abbiamo pensato di non tirarci indietro e di candidarci in prima persona svela -. Vorrei dare risposte ai territori da cui viene la mia utenza, dove troppo spesso ci si identifica nel sistema criminale. Riina e Zagaria sono stati arrestati a casa loro, la gente si sente legata a loro. Le comunità devono essere responsabili, quando si parla di giustizia ormai è sempre di giustizia di comunità, quella che punta a riequilibrare il rapporto tra vittima e carnefice. Questo stile dobbiamo adottare». La presentazione ufficiale della lista Per, persone e comunità avverrà martedì 28 luglio (ore 12) a Napoli nell'antisala dei Baroni del Maschio angioino. L'ambizione è presentare candidati in tutte le cinque province.