Regione, Forza Italia denuncia: «Ecco la nuova auto blu di De Luca, costa 1.200 euro al mese»

Giovedì 15 Marzo 2018, 19:42

«Ha l’interfaccia Bluetooth, i retrovisori esterni riscaldabili, oltre che ripiegabili elettricamente, l’avveniristico sistema di ausilio al parcheggio plus che segnala acusticamente e visivamente in uno schermo la distanza anteriore e posteriore da eventuali oggetti o ostacoli. Ha anche il pacchetto di navigazione con display a colori da 7”, con ricerca MMI, autopilota dinamico con TMpro, MMI Radio plus, porta USB, collegamento AUX-IN, unità CD e SIM card aggiuntiva. Cos’è? Non è l’ammiraglia del parco auto di Donald Trump ma la nuova auto blu presa a nolo dal governatore De Luca, per ben 1.200 euro al mese, il cui nome fa già venire i brividi: Audi A 4 Avant 2.0 TDI Ultra 150 CV S-Tronic Business!». Così su Facebook la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala commentando i decreti con i quali vengono oggi onorati i primi impegni di spesa per coprire il noleggio della vettura di rappresentanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.Non solo privilegi e inaccettabili aumenti dei costi della politica – rimarca l’esponente di Forza Italia - a firmare il passaggio dalla Passat alla prestigiosa Audi A 4 è lo stesso dirigente regionale che, a gennaio scorso, il governatore De Luca voleva licenziare perché aveva appostato in bilancio oltre 200 mila euro per l’acquisto di auto blu… a sua insaputa!».