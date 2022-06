Roberto Fico a Ponticelli per l'inaugurazione della caserma vigili del fuoco: «Napoli deve ripartire dalle periferie»

«Io penso che da Ponticelli e dalla periferia di Napoli possa in qualche modo ripartire una nuova Napoli. L'attenzione alle periferie che diventano un po' il nostro nuovo centro è essenziale, perché è qui che ci sono anche le migliori risorse di ragazze e di ragazzi ed è da qui che si può ripartire in modo sostanziale e strutturato per una Napoli sempre migliore». Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, questa mattina all'inaugurazione del distaccamento dei Vigili del fuoco in via Virginia Woolf, nel quartiere Ponticelli. Una caserma, ha sottolineato Fico, «totalmente rinnovata anche dal punto di vista tecnologico e ambientale, fondamentale per un quartiere periferico come Ponticelli».

Interpellato sul dibattito interno al Movimento 5 Stelle per il superamento o meno del limite del doppio mandato, Fico ha risposto «Questa mattina non parlo di questo».

«Io penso che il Parlamento debba essere sempre centrale. Il dibattito parlamentare è un dibattito importante perché rappresenta tutte le forze politiche, che rappresentano i cittadini italiani. Quindi al centro di tutto c'è il dibattito parlamentare ed è bene che avvenga sempre» conclude il presidente Fico sulla possibilità di un passaggio in Parlamento del nuovo decreto per l'invio delle armi all'Ucraina.