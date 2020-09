Salvini, spot sui bus Anm e imbarazzo a sinistra: «Ma rispettiamo la par condicio»

Nella città un tempo proclamatasi «desalvinizzata» il leader della Lega da ieri mattina viaggia sui bus dell'Anm. Nell'ambito della campagna elettorale per le regionali del 20 e 21 settembre, Matteo Salvini ha deciso di investire anche nella pubblicità cosiddetta dinamica cioè quella che cammina su fiancate e retro dei pullman. «Bus bellissimi», il commento dello stesso numero uno del Carroccio nella pubblicazione delle prime immagini su facebook.



Ma come, si sono chiesti gli storici nemici della Lega a Napoli, dove si tentò di impedire un comizio alla Mostra d'Oltremare e ci sono state varie proteste di piazza, un'azienda del Comune fa pubblicità a Salvini? «Napoli non si lega, i bus dell'Anm sì: sono stati rivestiti da un grosso manifesto elettorale della Lega con in bella mostra Matteo Salvini. Personalmente resto basito nel constatare che a Napoli, comune desalvinizzato, in cambio di soldi si possa autorizzare l'utilizzo di mezzi Anm per la campagna elettorale di un partito improntato sul razzismo e sulla xenofobia» ha scritto per primo, sindacalista Usb. «Auspico che il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e il vice sindaco Enrico Panini chiedano di rimuovere, senza indugio alcuno, i manifesti. È impossibile dimenticare le frasi pronunciate in passato da Salvini contro i napoletani e, più in generale, contro i meridionali. Altro che Prima i Campani».Panini ha lasciato ogni commento ufficiale alla stessa azienda partecipata. «Si ricorda che gli spazi pubblicitari vengono venduti da una ditta esterna che ne ha la gestione e che comunque non vengono assegnati o negati in base a ideologie politiche. In particolare in occasione di periodi elettorali viene applicata la par condicio e gli spazi sono offerti a tutte le liste alle medesime condizioni», viene precisato dalla stessa Anm. Soldi molti utili per le casse di un'azienda in grave difficoltà finanziaria, quello raccolti dalla concessionaria Igp decaux.

Dura la replica dei salviniani. «La Lega c'è e sarà sempre più presente in Campania e nel Mezzogiorno. Ci stiamo radicando sempre di più. Matteo Salvini ama questa terra dove lo accolgono piazze stracolme e tornerà a breve. C'è chi pensa di metterci il bavaglio, non accadrà il commento a Il Mattino del coordinatore regionale leghista Nicola Molteni - I sindacati, i centri sociali si rassegnino a vedere il simbolo della Lega sfilare sempre più spesso per le vie delle città. Si mettano l'anima in pace: vogliono castrare la democrazia, non ci riusciranno mai. Entreremo nelle istituzioni sempre di più. Per la prima volta, ci presentiamo con grande orgoglio nella sfida per le Regionali in Campania. Se qualcuno ci vuole imbavagliare, insultare, censurare, multare faccia pure: noi con il sorriso procediamo a testa alta. Si mettano tutti il cuore a sinistra in pace».



, candidato della Lega alle regionali, ha rincarato la dose: «C'è qualcuno che antidemocraticamente pretende di oscurare il pensiero altrui e che tace di fronte alla medesima attività fatta da altri partiti? Vedo un clima pericoloso verso chi la pensa diversamente, basta leggere i tanti leoni da tastiera che attaccano gli esponenti della Lega sui social».

Dal mondo arancione, tra chi è stato in prima linea nelle manifestazioni anti-Salvini, perplessità sulle critiche rivolte ad Anm. «Non capisco come ce la si possa prendere con Anm, si tratta di un servizio a pagamento. Non penso che abbia la possibilità di poter scegliere a quale partito dare o meno gli spazi», il commento di Ivo Poggiani, presidente della Terza Municipalità ed esponente del centro sociale Insurgencia. «Poi penso che in generale sia assurdo vedere i manifesti leghisti in giro per la città e sui bus, i napoletani non sono fessi: ricorderanno bene quando andranno a votare chi sono Salvini e compagnia», ha aggiunto.

