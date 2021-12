Azione sbarca a San Giorgio a Cremano: Di Giacomo aderisce al partito di Calenda

Azione, il movimento guidato dall’europarlamentare Carlo Calenda, sbarca a San Giorgio a Cremano. Ha, infatti, aderito ad Azione il consigliere metropolitano e comunale Ciro Di Giacomo, storico esponente di centro nella città di Massimo Troisi. Di Giacomo, eletto in una lista civica, è il primo consigliere metropolitano ad aderire ad Azione in tutta Italia. «Ho trovato in Azione una casa accogliente in cui si rispecchiano i miei valori. – afferma il consigliere – L’europeismo, la tutela delle fasce più deboli, la richiesta di uno Stato più vicino ai cittadini.

Entrare in un partito riformista e liberale è per me motivo d’orgoglio, anche in considerazione del fatto che Calenda promuove un modello politico fresco, nuovo, stimolante. Condivido il rifiuto di ogni tipo di populismo, di destra o di sinistra e continuerò ad esprimere, nel partito, nel consiglio metropolitano e nel consiglio comunale di San Giorgio a Cremano, le posizioni moderate per le quali ho sempre ricevuto forte sostegno dall’elettorato.

Lo farò anche dando maggior spinta alla maggioranza che ben governa da anni San Giorgio a Cremano sotto la guida di Giorgio Zinno, al quale confermo fiducia e lealtà. Auspico che a breve, nella mia città, altri consiglieri possano aderire a questo percorso politico, di cui darò comunicazione ufficiale al presidente del consiglio nei prossimi giorni».