Traporti sul mare, il ministro Santanchè: «De Luca mi presenti un piano»

«Tengo molto al Sud, dove il turismo può fare risultati importanti. Ci sono stata più volte, ma De Luca non lo ho mai visto. Secondo me lui deve usare il mare. Sono stata a Sorrento e ho fatto questa strada pazzesca e pericolosa e a destra c'era tutto il mare. Pensiamo alla costruzione di strade, ma non mettiamo traghetti e taxi del mare. Per questo, se De Luca vuole parlare con me, mi presenti un bel piano del mare».

Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché rispondendo durante la trasmissione «Diario del giorno» su Rete 4 a una domanda sulla sua volontà di incontrare il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Una situazione che si è riproposta anche nell'ambito del Nauticsud, il Salune della Nautica da diporto svoltosi a Napoli dall'11 al 19 febbraio, a cui la ministra ha partecipato prendendo parte al convegno intitolato «Turismo e Portualità» e ha ribadito la volontà di un incontro con il governatore De Luca.