Scabec, Assunta Tartaglione è il nuovo presidente

È Assunta Tartaglione il nuovo presidente di Scabec, la società in house della Regione cui sono affidate la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale campano. Succede ad Antonio Bottiglieri, l'uomo di fiducia al quale il presidente Vincenzo De Luca affidò nel gennaio del 2017 le redini della società di servizi.

Dunque a spuntarla è stata Assunta Tartaglione, avvocato civilista, già parlamentare e segretario regionale del Pd fino al marzo 2018, che proprio De Luca agli inizi di gennaio 2019 ha nominato come consulente per le tematiche «inerenti ai rapporti con gli ordini professionali» della Regione.

Per Scabec dovrebbe essere ripristinata una governance plurale, con un Cda. Ma sullo sfondo resta la prospettiva di un'agenzia campana della cultura che dovrebbe in qualche modo sopperire alla mancanza del relativo assessorato in seno alla giunta regionale. Caterina Miraglia, titolare della Cultura con Caldoro fino al 2015, infatti, non ha mai avuto un successore.