Comunali a Napoli, D'Angelo candidato sindaco: «Centro storico isola pedonale»

«In tutte le grandi metropoli europee i centri storici delle città sono completamente pedonali o a fortissima presenza di Ztl. Fare questo significa salvaguardare un patrimonio storico e artistico immenso, ma soprattutto decongestionare le aree della movida, creando maggiori punti di aggregazione per turisti e cittadini, significa anche aiutare il commercio, non solo quello del food o del beverage, ma anche a quello dell'artigianato storico». Lo dice il candidato sindaco di Napoli, Sergio D' Angelo, che è sostenuto dalle liste civiche «Tutto il bello di Napoli con Sergio D'Angelo», «La Città che vogliamo con Sergio D'Angelo» e «Lista civica per Napoli - SiAmo Napoli».

Suo l'invito ad avere anche una idea di mobilità per i quartieri limitrofi. «Nessun passo indietro sulla Ztl di piazza Dante, che ha portato tanti benefici, ma anche un incremento del traffico sulle arterie di Santa Teresa fino ai Colli Aminei, Salvator Rosa e corso Vittorio Emanuele. Ztl, pedonalizzazioni devono essere inserite all'interno di una visione più complessiva di trasporto pubblico, car e bike sharing per collegare alle metropolitane della città anche quelle migliaia di cittadini che vivono in aree troppo trafficate», sostiene.