Sindaco di Napoli, de Magistris scopre le carte: «Pronti a proporre la nostra candidatura»

«Le premesse lasciano ben sperare. Trovo positivo che ci sia un allargamento della discussione, che ognuno dica la sua, che ci si organizzi e che dal basso nascano iniziative, agorà, assemblee, relazioni tra movimenti. E credo sia giusto farlo anche al di fuori dei partiti, altrimenti diventa un'operazione Pd-M5S a cui a livello nazionale si arriverà». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Crc, in vista delle elezioni amministrative del 2021.

Una campagna elettorale che il sindaco uscente si augura sia «diversa da quella bruttissima per le regionali in cui non si è parlato di contenuti o programmi sebbene si svolgerà in tempo di covid in cui tutto è più brutto e complicato».

De Magistris ha poi ribadito: «Noi siamo pronti per avanzare una proposta di candidatura che aiuti a passare dalle discussioni eteree al dibattito concreto in cui si mette a terra una squadra e poi si inizierà a ragionare sul programma. Credo che questo sia il metodo corretto da parte di chi per nove anni ha amministrato e che non fa orgogliosamente parte di uno schema partitico nazionale. Vediamo se c'è la possibilità di creare coalizioni e gruppi più ampi».

