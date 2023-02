L'auspicio di Manfredi: «Spero in larga partecipazione alle primarie del Pd»

«Il mio auspicio è che ci sia una larga partecipazione perché è la benzina della democrazia. I dati alle ultime elezioni regionali sono stati veramente drammatici». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista delle primarie per eleggere il nuovo segretario nazionale del Pd.

«Al nuovo segretario del Pd, così come a tutti i partiti del fronte progressista - ha aggiunto - chiederò di mettere al centro le politiche sociali, il lavoro e i giovani e di avere un'attenzione per lavorare per la riduzione dei divari perché la vera forza dell'Italia è la sua coesione. Abbiamo bisogno di un Paese più equo, più inclusivo e più competitivo».