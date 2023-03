Taglio dei fondi al Mercadante a Napoli, in campo la Cgil: «Basta tagli della Regione al comparto cultura»

NAPOLI - «La decisione di tagliare i fondi per il teatro Mercadante da parte della Regione Campania non è accettabile, tantomeno condivisibile. Non si può pensare di rilanciare un territorio continuando a ridurre le risorse per il comparto dello spettacolo. Non possiamo accettarlo». Ad affermalo Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, che interviene dopo l'allarme lanciato da Il Mattino, sul rischio tagli al Mercadante. La sforbiciata - secondo indiscrezioni che trapelano - potrebbe essere tra i 500mila e gli 800mila euro. «Un taglio – prosegue il sindacalista - che potrebbe compromettere la qualità della programmazione della stagione teatrale».

Daniele analizza poi anche la vicenda legata «all'annunciata chiusura del cinema Metropolitan per far spazio all’ennesimo centro commerciale» dice il segretario Cgil Slc. «Questo – afferma Daniele - conferma la crisi del settore, come più volte denunciato. Rappresenta una grave perdita per la cultura della nostra città. Credo che il sindaco Manfredi debba intervenire al più presto per provare ad individuare una soluzione che scongiuri questa possibilità».