Terra dei Fuochi, la rivolta dei sindaci: «Sanzioni più severe, Costa agisca in fretta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 24 Settembre 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terra dei Fuochi, sindaci dell'hinterland in rivolta. Dopo un'estate contrassegnata da un aumento dei roghi tossici del 26 per cento, dalla scoperta di ben 53 siti di rifiuti velenosi tombati sotto la stazione dell'Alta Velocità di Afragola, e dall'annuncio di migliaia di tonnellate di ecoballe in arrivo tra Caivano e Marigliano, si alza forte la protesta dei primi cittadini contro il governo, accusato di immobilismo. Ha cominciato il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello, che con veemenza ha parlato di fallimento delle politiche messe in atto, di un «politichese» che prevale sulla concretezza.