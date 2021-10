Tessera elettorale, come ritirarla e chi si può delegare a Napoli

Chiusa la campagna elettorale, lo sguardo è già proiettato verso il voto. E, per esercitare questo diritto-dovere, è necessario presentarsi alle urne muniti di documento di riconoscimento e tessera elettorale.

In caso di smarrimento della tessera elettorale o se non utilizzabile, occorre andare alla Municipalità per farsi rilasciare l'attestato di voto. È possibile anche delegare qualcuno: lo ha chiarito l'amministrazione comunale di Napoli in una nota indirizzata agli uffici sul terirotrio. «Le persone che sono abilitate al ritiro della tessera elettorale, esibendo apposita e specifica delega da parte dell’intestatario, sono sia i familiari (anche non conviventi) ma anche le persone non familiari ma conviventi con l’intestarario della tessera», la precisazione.