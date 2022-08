Torna il sereno nella maggioranza di Casavatore, rinominato assessore D'Errico

Torna il sereno nel Municipio di Casavatore. La maggioranza del sindaco Luigi Maglione torna compatta, dopo i dissapori interni che hanno caratterizzato l’ultimo periodo. Questa mattina, è stato rinominato assessore Adriano D’Errico, che aveva lasciato l’incarico quasi tre mesi fa. Guiderà, ancora una volta, i settori Commercio, Ambiente, Verde, Transizione ecologica, Affari legali.

Il gruppo Alternativa per Casavatore è pronto a ripartire: «L’assessore aveva fatto benissimo fino al momento delle sue dimissioni. Sono stati mesi difficili, che ci vedevano mancanti di una parte importante per poter realizzare le nostre linee programmatiche».

Il percorso non sarà facile ma il gruppo è positivo: «Con la riconferma di D'Errico vengono zittite anche tutte le voci in merito a contrasti interni alla nostra lista. C'è stato un momento di confronto, talvolta anche con toni accesi, sia tra noi sia con la maggioranza stessa. Questo fa parte di un periodo di crescita dal quale dobbiamo trarre solo aspetti positivi. In n ogni caso, il sindaco è riuscito a mantenere gli equilibri con le altre forze politiche. Finalmente la riconferma, arrivata all'unanimità, sancisce che Alternativa per Casavatore è unita e compatta così come tutta la maggioranza».