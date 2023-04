Tributi, nasce la società di riscossione Napoli obiettivo valore

A un anno dal patto per Napoli arriva il patto con Napoli. Oggi a Palazzo San Giacomo si è posto il nuovo tassello dell’accordo sottoscritto nel marzo dello scorso anno tra il sindaco Gaetano Manfredi e l’ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, per risanare il disavanzo della città.

«Napoli ha 2,2 miliardi di mancate entrate che corrispondono anche al disavanzo» afferma l'assessore al bilancio e patrimonio Pier Paolo Baretta. «Il vero obiettivo di questa operazione è avere risorse per migliorare i servizi e complessivamente la città. Il risanamento del bilancio serve proprio ad avere risorse disponibili per poter migliorare complessivamente soprattutto i servizi cittadini di cui si sente l’urgenza. Il lavoro è iniziato ma abbiamo davanti un lungo cammino. Non ci sarà un atteggiamento vessatorio ma una richiesta di collaborazione ai cittadini e di partecipare al miglioramento complessivo della città».

Conferma gli obiettivi anche il sindaco Gaetano Manfredi che sottolinea la “straordinarietà”, nel senso letterale del termine, della città di Napoli. «Noi abbiamo un grande deficit nella riscossione. Napoli è una delle città in Italia dove la riscossione è più bassa, un problema che riguarda tutte le grandi città e soprattutto quelle del centro sud. Poter avere un sistema di riscossione più efficace ed efficiente significa poter incassare più tributi locali, essere più equi perché chiaramente c’è chi paga e chi non paga, e avere più risorse per la gestione quotidiana della città, più manutenzione, più qualità dei servizi».

È nelle mano all'associazione Municipia, che passa la palla adesso. Nasce “Napoli Obiettivo Valore”, la nuova Società di Progetto che affiancherà il Comune nella gestione delle entrate tributarie. Presieduta da Luca Bianchi, già direttore di Svimez, Napoli Obiettivo Valore affronterà concretamente il tema del debito pubblico. «La prima figura che mi viene in mente è quella dello sceriffo di Nottingham. Ecco noi non dobbiamo essere lui, ma nemmeno Robin Hood» scherza con i giornalisti. «L’obiettivo principale è costruire un patto con la cittadinanza, con cittadini e imprese, quindi va al di là dei numeri. Chiaramente il progetto prevede i numeri, circa un miliardo complessivi nel corso del periodo, circa 70 milioni di euro a regime».

Il progetto è innovativo soprattutto a livello tecnologico: verrà introdotto un sistema vicino ai cittadini, facile da usare, intuitivo e sicuro grazie a una rete diffusa di canali di contatto con il pubblico tra sportelli fisici presso le Municipalità e ben 600 tabaccherie associate. Per la prima volta, infine, verrà effettuata una mappatura nuova e completa della città grazie ad un partner tecnologico di livello internazionale.