Vaccini in Campania, De Luca su Facebook: «Recuperate le 230 mila dosi in meno»

«Ieri abbiamo recuperato i 230.000 vaccini in meno che lo Stato non ci aveva dato finora. C'è voluta una guerra di mesi per avere l'uguale diritto di tutti i cittadini, anche della Campania». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Facebook.

«Ieri abbiamo posto - ha detto - un nuovo problema nella conferenza Stato-Regioni, perché si apre la vaccinazione dai 12 anni in su e visto che siamo la Regione più giovane d'Italia, sulla fascia 12-21 anni abbiamo la quantità più alta d'Italia di abitanti e quindi abbiamo chiesto una anticipazione dei vaccini per somministrarli a tutta la popolazione studentesca. Vediamo. Per ora abbiamo raggiunto tutti i vaccini che non ci erano stato consegnati».

«Serve sempre prudenza perché ricordo che le norme nazionali sono ridicole, nessuno le controlla; in più un 15% di cittadini per sua scelta non ha voluto vaccinarsi e ci sono le varianti», ha continuato il presidente della Regione Campania. «Diranno ad esempio - ha detto - che è vietato ricevere a casa per più di una volta una famiglia di amici, bene ma chi controlla? Quindi autocontrolliamoci e autolimitiamoci, possiamo rallegrarci e respirare ma anche essere prudenti e responsabili, perché anche oggi abbiamo 300 positivi in più e siamo la Regione con la densità abitativa maggiore d'Italia, con anche una percentuale di imbecilli che non rispetta le regole. Mi auguro che questa percentuale di imbecilli della movida irresponsabile si riduca al minimo».