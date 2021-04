Vaccino Covid in Campania, De Luca: «Entro l'estate centri con la Caritas per le dosi agli immigrati irregolari»

La luce in fondo al tunnel in Campania si potrà vedere a fine estate, secondo il governatore Vincenzo De Luca. Si resta in zona rossa, infatti, ma con dati ritenuti confortanti. Per accelerare il percorso, però, occorrono più vaccini. Per la precisione, ha detto nella consueta diretta facebook del venerdì, «vogliamo il 9,6 per cento di tutti i vaccini», indicando la percentuale di cittadini campani rispetto alla popolazione nazionale. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati