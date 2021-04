Covid in Campania, in 630mila hanno ricevuto la prima dose dei vaccini

Sono complessivamente 629.255 i cittadini della Campania che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino contro il, covid19, questi 254.536 hanno ricevuto la seconda dose. Lo comunica l'Unità di Crisi della Campania dando i dati a mezzogiorno di oggi. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 883.791. I cittadini con più di 80 anni che hanno avuto la prima dose sono 171. 835, il 71,59% del totale, mentre coloro che hanno completato anche con la seconda somministrazione sono 99.464, il 57,89% di coloro che hanno fatto la prima dose.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Napoli, chiusa la linea 1 del metrò e la funicolare di Chiaia... L'AIUTO Afragola, colombe e uova pasqualidistribuite alle famiglie indigenti LA STORIA Napoli, scappa di casa a 14 anni e si perde a piazza Garibaldi:... I CONTROLLI Napoli, sequestrati 6 quintali di sigarettedi contrabbando, 4...

Quasi completata la categoria dei sanitari, con 179.111 vaccinati di cui 85.709 hanno fatto anche la seconda dose, seguiti dal personale non sanitario con 16.046 persone che hanno fatto entrambe le dosi, l'87,06% dei vaccinati. Prosegue la vaccinazione dei fragili con il 39% che ha ricevuto il primo vaccino, ma anche quella del personale della scuola e dell'università con l'82,17% che ha fatto la prima somministrazione.