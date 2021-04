Afragola, colombe e uova pasquali distribuite alle famiglie indigenti

Colombe e uova pasquali sono state distribuite alle famiglie bisognose di Afragola, in provincia di Napoli, in occasione della Santa Pasqua. «Abbiamo portato colombe al Santuario di Sant'Antonio di Padova e alla Chiesa di San Michele Arcangelo delle Salicelle e stiamo distribuendo anche alle famiglie indigenti che seguiamo direttamente - fa sapere Asia Maraucci, presidente dell'Osservatorio per la disabilità 'La Battaglia di Andreà - le uova, insieme ad altre colombe, abbiamo intenzione di portarle all'orfanotrofio di San Giuseppe, presente sempre sul territorio afragolese».

«La nostra famiglia - afferma Angela Canciello, responsabile settore food del Gruppo Marican, che ha fornito gratuitamente colombe e uova - anche grazie all'educazione ricevuta e ai sacrifici compiuti quotidianamente, ha maturato la consapevolezza che la diffusione della cultura della solidarietà, dell'ascolto reciproco, della costruzione della speranza, sono direttrici principali per favorire percorsi di crescita collettiva ed abbattere le tante barriere invisibili troppo spesso sottovalutate o non comprese nella loro complessità».