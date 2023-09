Migranti, De Luca su facebook: «Non dico no al centro d'accoglienza ma serve chiarezza»

«Da parte nostra non c'è una posizione di chiusura sui migranti. Siamo stati contattati dalla prefettura per l'ipotesi di realizzare un centro di accoglienza per ogni Regione, ma nessuno ci ha spiegato finora cosa significhi, non abbiamo informazioni di merito. Quindi noi restiamo impegnati nell'avere le giuste responsabilità ma pretendiamo anche chiarezza su cosa stiamo parlando». Lo ha detto nella sua rubrica su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

«Meloni oggi ripete che ci mette la faccia sulla questione dei migranti. Va bene metterci la faccia nei provini del cinema ma governando non basta. Il problema è complicato, servono soluzioni», ha aggiunto.

«Se abbiamo un unico centro di detenzione per tenere i migranti un anno e mezzo, bisogna anche pensare cosa fare con i bimbi non accompagnati. In generale dico che serve una posizione unitaria di tutte le forze politiche del Paese, non ideologica», conclude.