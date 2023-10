De Luca sulla sanità italiana «In Campania ospedali al collasso»

In occasione del convegno «La sanità italiana: omogeneità e differenziazione», organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli e la Fondazione Muto ETS, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso il suo parere sulla condizione della sanità italiana.

«La sanità pubblica è il principale servizio di civiltà per cittadini, è la priorità assoluta delle politiche nazionali, nella Legge di bilancio deve essere la priorità su tutto, ma le recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, danno i brividi».

Il convegno affronta il tema dell'autonomia differenziata, mettendo in luce le potenziali ripercussioni che essa può avere sugli assetti del sistema sanitario italiano. «Nella Legge pare ci saranno a malapena gli stanziamenti per i rinnovi dei contratti del personale sanitario, non c'è invece un euro per le case di comunità, si confermano le mie preoccupazioni, è una posizione di totale irresponsabilità.

Tra l'altro, la Regione Campania non ha ancora ricevuto il conguaglio per i fondi investiti nella fase pandemica, ancora dobbiamo incassare 250 milioni di euro», aggiunge De Luca.