Whirlpool via da Napoli, in campo Comune e Regione: «Vogliamo la verità»

Lunedì 3 Giugno 2019, 07:00

«Oggi è la prima domenica che trascorriamo senza un lavoro. Non abbiamo certezze e non sappiamo cosa mangeremo domani». Per gli operai della fabbrica di via Argine il presidio continua. «Dormiamo su coperte e materassini. Altri ancora nella sala teatro e qualcuno dorme anche in macchina», spiega Tiziana Esposito, una dei leader dei 420 lavoratori che da venerdì scorso sono riuniti notte e giorno nello stabilimento Whirlpool, specializzato nella produzione di componenti per lavatrici di alta gamma. «Quello che conta, comunque, è rimanere qui tutti insieme in quella che è stata sempre la nostra casa», continua Tiziana.