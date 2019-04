I ricordi d'infanzia di Lina Sastri: «Da bambina volevo fare la monaca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 13 Aprile 2019, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«M'attaccavo 'e capille, 'e gonne longhe... Non tenevo la comitiva e nemmeno l'amica del cuore, non andavo a ballare e uscivo poco. Certo, che mi sarebbe piaciuto fa 'a vita che facevano 'e cumpagne mie, ma stevo sempe ì sola». Ricorda, e si ricorda, Lina Sastri: parla di sé, di quella stanza «int' 'o vico» dove viveva con tutta la famiglia, di un padre che non c'era quasi mai, delle storie e dei litigi quando invece c'era, e del suo grande desiderio di farsi suora,...