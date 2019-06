I ricordi d'infanzia di Valentina Stella: «In casa con 20 fratelli, pasta e alette di pollo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Giugno 2019, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 10:07

Ventuno figli, lei è la sedicesima, quando il fratello maggiore aveva quasi quaranta anni, i più piccoli stavano nascendo. Duecento nipoti e circa cento pronipoti. Una famiglia enorme dove la regola è sempre stata una sola: arrangiatevi. Immacolata Iorio, per tutti Valentina Stella, grande interprete della canzone classica napoletana, il conto lo ha perso da tempo e - quando parla dei parenti - il discorso si fa complicato.«So' assai. Tengo fratelli e sorelle sparsi per tutto il mondo. Non mi chiedete dove sono perché stare appresso a tutti non è possibile ma ci vogliamo bene lo stesso».«In una famiglia di ventitrè persone non puoi contare sul sostegno di nessuno: ognuno deve pensare prima a se stesso, e poi a quelli che vengono dopo di lui».«I grandi si devono crescere i piccoli, altrimenti come si fa? Non è che mia madre poteva imboccare una quindicina di noi, non ce l'avrebbe mai fatta. Stessa storia per cucinare, lavare, fare i letti...».«Non è stato facile: di soldi ce ne stavano pochi e le spese erano assai. Abbiamo vissuto tra mille difficoltà ma una mano ce la siamo sempre data, il nostro senso di appartenenza è fortissimo».«È come se fossimo legati da un filo invisibile anche se viviamo a migliaia di chilometri di distanza uno dall'altro. Il mio primo fratello ha più di settant'anni, l'ho rivisto a Milano qualche tempo fa, mi è bastato guardarlo un attimo per ripercorrere tutta la vita vissuta insieme».