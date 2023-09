«50&più», a Napoli il Premio di Poesia Viviani

Domani, giovedì 21 settembre alle ore 16 con ingresso libero presso la sala convegni dell’Associazione nazionale 50&più in Via Cervantes, 55 la XXII edizione del Premio Regionale Poesia Raffaele Viviani, organizzato e presentato da Maurizio Merolla, neopresidente della 50&più sezione Napoli.

Nell’occasione, sarà ufficialmente inaugurata la sala eventi in memoria del Cavalier Vincenzo Cozzolino e scoperta la targa a lui dedicata.

Questa commemorazione è stata fortemente voluta dal neopresidente Merolla che con Cozzolino ha condiviso in passato successi, iniziative, manifestazioni, oltre a una proficua e cospicua attività in favore dell’associazione e dei suoi aderenti. Un esempio su tutti: il Festival Canoro “Italia In…canto”. Nell’ottica di tale omaggio, da Roma arriverà la vicepresidente nazionale Brigida Gallinaro.

Poi c'è il Premio: i vincitori riceveranno opere della scultrice Maria Rosaria Petrungaro.

La giuria, presieduta da Luciano Galassi, è composta da Ino Fragna, Renato Cammarota, Raffaele Pisani.

Una novità per il bando di quest’anno: oltre ai lavori in lingua napoletana, e alle poesie in lingua italiana, è stata aggiunta una sezione dedicata alle creazioni sul tema della Pace.

Letture degli attori Aldo Spina, Liliana Palermo, Assunta de Falco.

Presenti anche il segretario della 50&più Napoli Massimo Ursilli e la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia. Tra gli ospiti, l’attore-cantante Rino Napolitano per omaggiare il repertorio artistico di Viviani.