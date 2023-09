Premi Titina e Luigi De Filippo per il festival internazionale di Capri

Con i Premi Titina e Luigi De Filippo a villa Axel Munthe ad Anacapri entra nel vivo la terza edizione del

festival internazionale di Capri, ideato da Geppy Gleijeses, direttore artistico della manifestazione, organizzata dall'

Associazione Festival Internazionale di Capri finanziata dalla Regione Campania (POC 2014-2020) tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali con il sostegno del Ministero della Cultura, la partecipazione dei Comuni di Capri e Anacapri e la collaborazione della Direzione Museale Regionale della Campania e della Certosa di San Giacomo.

Una kermesse iniziata mercoledì che spazia al teatro alla musica, alla danza, alle mostre fotografiche, al cinema e che ha come location La Certosa di San Giacomo, La Canzone del Mare, Piazza san Nicola ad Anacapri, il teatro del Grand Hotel Quisisana, e Villa Axel Munthe.

E inoltre il borgo di Marina Grande, per la serata "Come Eravamo" dedicata alla Capri degli anni Cinquanta -Sessanta. Venerdì sera nella Certosa l'attore Alessio Boni ha interpretato un inedito "Jean-Baptiste Poquelin detto Molière". Sempre la Certosa è stato il luogo iconico scelto da Gleijeses per il riding nel chiostro piccolo dove l'attrice Marilù Prati ha letto e recitato testi del poeta Rainer Maria Rilke dedicati a Capri.

Il festival poi si è trasferito ad Anacapri nella casa che fu di Axel Munthe a Villa San Michele per la consegna dei premi Titina De Filippo e Luigi De Filippo istituiti per la prima volta nell'ambito della rassegna.

"Più che una cerimonia, un vero e proprio happening" ha detto il direttore artistico Geppy Gleijeses, che prima di consegnare i premi scelti dalla giuria formata da Anna Caterina Carloni, nipote di Titina, e da Laura Tibaldi De Filippo, vedova di Luigi, ha assegnato i riconoscimenti alla carriera a due protagonisti assoluti del teatro italiano, Milena Vukotic che si è esibita in un monologo che ha letteralmente incantato la platea e Mariano Rigillo che ha omaggiato la speciale serata con la poesia "O' Mare". Vincitori del premio alla migliore performance teatrale 2022-2023 sono stati Carlo Buccirosso, con aneddoti dedicati a Eduardo De Filippo e Vanessa Scalera che impossibilitata a partecipare di persona al festival ha voluto ringraziare la giuria con un contributo video.