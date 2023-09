Giancarlo Siani ucciso dalla camorra 38 anni fa: quattro giornate dedicate al giornalista giornalista

«Si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è una verità», Anton Čechov.



Il 25 settembre 1985, accadde proprio questo, la verità subì una grave sconfitta per la quale pianse l'italia intera.

Quella tragica sera di 38 anni fa, Giancarlo Siani, giornalista de Il Mattino, fu copito da dieci colpi di pistola alle 20:45 mentre tornava a casa, vittima di un agguato della camorra a soli 26 anni.

Giancarlo, in quel periodo, faceva il corrispondente da Torre Annunziata, dove stava svolgendo un'inchiesta sulla forte presenza della camorra in quel terriotrio, evidentemente dando fastidio a qualcuno che decise di metterlo a tacere per sempre, senza poter però eliminare il suo ricordo, indelebile nella collettività napoletana e nazionale.

La Fondazione Onlus Giancarlo Siani, propone quattro giornate, dal 20 al 24 settembre, in memoria del giornalista, intitolate Giornate con Giancarlo 2023:

Il 20 settembre alle 11, al PAN - Palazzo delle Arti di Napoli sala Giancarlo Siani, ci sarà la conferenza stampa di presentazione delle giornate Presentazione del Premio Giancarlo Siani.

Il 21 settembre alle 16 presso la Fondazione Famiglia di Maria - Lettura memoria e imegno la comunità educante legge “FavoiLette” in ricordo di Giancarlo Siani.

Il 23 settembre alle 9 la deposizione fiori alle Rampe Siani, alle 12 l'inaugurazione dell'Asilo Nido a Bacoli e alle 17:30 la messa presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero, via Bernini.

Il 24 settembre, ultima delle giornate, alle 11 “FavoLette” alle Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere, seconda edizione, Comune di Napoli. Presso l'Archivio di Stato, Napoli.