Successo per il Roller Skating Festival: 10mila presenze sul Lungomare Caracciolo

Diecimila presenze in 12 ore di attività e oltre 200 atleti che hanno gareggiato nelle 4 competizioni previste (di cui una federale e nazionale). Successo, sabato scorso, per la prima edizione a Napoli del Roller Skating Festival, il primo grande evento del centro Sud dedicato al mondo degli sport a rotelle.

Nonostante l’incertezza del tempo centinaia di bambini e ragazzi si sono riversati su via Caracciolo ed hanno potuto provare la magia delle ruote.

Ampio spazio anche alle attività “cugine”: la FISI (Federazione Italiana sport invernali) e la FISW (Federazione Italiana Sci nautico Wakeboard Surfing) che hanno creato aree di dimostrazione per le loro discipline. La FISI ha portato sul lungomare lo skiroll, con oltre 50 SkiRoll e che grazie all’ausilio dei Tecnici Federali ha potuto far provare al pubblico di professioni e non questa disciplina propedeutica allo sci.

La FISW dall’altro canto si è adoperata nel far provare le sue attività come surf, sup e anche l’indoboard riscuotendo grande attenzione del giovane pubblico presente. Nel pomeriggio l’assessore allo Sport e alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante ha fatto visita alla manifestazione, e dopo aver premiato i vincitori delle varie categorie ha affermato : “Bellissima iniziativa oggi a Napoli! Nella splendida cornice della nostra città, ragazzi e adulti hanno trascorso una giornata di divertimento e di sport. Ringrazio la Sebs, la Oneline e la Fisr per aver scelto Napoli per il Roller Skating Festival e questa è solo la prima di tante iniziative insieme!”.

Tommaso Conte, uno degli organizzatori nonché docente FISI, Tecnico di Snowboard, pattini in linea e Skateboarding a fine manifestazione ha dichiarato: “Una prima esperienza che ci ha riempito gli occhi di bellezza e il cuore di gioia. Il lungomare di Napoli è la location ideale per questa manifestazione”.

Gli fa eco Rossella Montagna, Presidente dell’ASD SEBS FIERA DELLO SPORT e co-organizzatrice del festival oltre che di diversi altri eventi sportivi: “Abbiamo creduto fortemente in questo evento a dispetto di tutte le premesse. Questa giornata per noi segna un punto di partenza importante per nuovi progetti. Abbiamo potuto toccare con mano quanto il pubblico campano senta fortemente la necessità di poter vivere questi sport, che purtroppo al sud non trovano spazi adeguati. Le nostre asd si sono poste l’obiettivo di trovare un'area fissa dove poter creare uno spazio idoneo per i giovani napoletani per studiare e praticare questi sport. E siamo certi che con l’aiuto delle Istituzioni, che fin qui ci hanno supportato, potremo realizzare grandi cose per questa nostra città”.