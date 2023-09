Civiltà del Settecento, Stefano Causa al Maschio Angioino di Napoli

Lo storico dell'arte Stefano Causa illustrerà il valore e l'importanza della mostra Civiltà del Settecento a Napoli inaugurata a Capodimonte nel dicembre del 1979, fortemente voluta da Maurizio Valenzi, allora Sindaco di Napoli, e da Raffaello Causa, all'epoca Soprintendente ai Beni Artistici della Campania e Direttore del Museo di Capodimonte. Tutto ciò a partire dai cataloghi delle mostre Civiltà del Settecento e Civiltà del Seicento.

La Fondazione Valenzi infatti, con l'impegno della responsabile della Biblioteca Maria Rosaria Bacchini, ha creato e aperto al pubblico la Biblioteca Maurizio e Litza Valenzi, regolarmente inserita nel circuito nazionale delle biblioteche e in particolare nel Polo SBN di Napoli. Si vuole con gli eventi “Il sabato della Biblioteca” valorizzarne alcuni volumi e soprattutto rendere la biblioteca stessa uno spazio di cultura e dibattito, non mero contenitore di libri, che inneschi una serie di buone pratiche in grado di avvicinare studenti e pubblico e fare rete con le Università e altre biblioteche.

Nel corso del mese sarà anche possibile visitare due esposizioni di libri: dal 9 al 15 settembre la mostra Valenzi e la Tunisia sul legame tra Maurizio Valenzi e la Tunisia, anche attraverso i libri d'arte; dal 23 al 29 settembre la mostra “Libri e relazioni: dediche, amicizie e collaborazioni politiche” con i libri ricevuti in dono da Maurizio Valenzi in cui sono state trovate dediche di autori e di amici, che rappresentano uno spaccato della cultura della seconda metà del secolo scorso.