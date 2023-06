Napoli, identificate oltre 400 persone nella zona degli chalet di Mergellina

Negli ultimi tre giorni gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e personale della polizia locale hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta, dove hanno identificato 415 persone, di cui 122 con precedenti di polizia.

Controllati anche 144 veicoli e contestate 25 violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita, guida con patente diversa da quella prevista, guida con patente scaduta, mancanza della copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione; inoltre, è stata ritirata una patente di guida.

Infine, gli operatori hanno denunciato due persone, di cui una per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Napoli cui è sottoposta e l’altra per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovata in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri.