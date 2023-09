Napoli, sul Lungomare Caracciolo ecco il Roller Skating Festival

Arriva a Napoli il Roller Skating Festival. Il 16 settembre, il lungomare Caracciolo a Napoli si trasformerà in un'immensa pista di pattinaggio dove professionisti, atleti e amatori potranno dilettarsi tra competizioni federali, show ed esibizioni. Corsi di formazione, contest, esibizioni, spettacoli, daranno vita ad un evento unico nel suo genere ad ingresso gratuito. Una one day (h. 9/21) di sport, cultura e salute per appassionati e non.

Quattro le competizioni previste: 1° trofeo Roller Skating Festival, Trofeo nazionale di Speed Slalom, 1° trofeo Skateboard Roller Skating Festival e Trofeo di corsa Speed Skating (tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.rollerskatingfestival.it).

Decine le aree tra cui destreggiarsi: Area Skate Park, Area Piste, Area attività Corsa (Rettilineo Roller), Area attività Roller in line, Area Pink, Area Decathlon, Area Urban, Area Palco, Area Expo, Area Salute, Area Spettacoli, Area Sport acquatici e Area Hockey. Il 16 settembre la città di Napoli sarà inondata dagli appassionati del settore, da campioni nazionali e internazionali, in una manifestazione che punta a diventare l’evento cardine per il rotellismo del Sud Italia.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, della città metropolitana di Napoli, del Coni, di Sport e Salute, dell’Asl, del CIP, della Fisi, dell’Endas, del CISM (Comitato Italiano Scienze Motorie) e di Libertas. L’Asd OneLine Skating School e l’Ads Sebs Fiera dello sport si uniscono in un connubio di grande energia per dar vita alla prima edizione dell’evento più importante del centro Sud per gli sport rotellistici. Entrambe le asd sono due realtà che da diversi anni divulgano i principi, i valori e i benefici dello sport, che hanno trovato il loro punto di fusione grazie alla passione per il mondo del rotellismo. Tommaso Conte, direttore tecnico dell’OneLine Skating School e Rossella Montagna responsabile evento Sebs Fiera dello sport nonché presidente della stessa Asd, presentano in Campania il Roller Skating festival, il primo grande evento del Sud Italia dedicato al mondo Urban. L’Asd Sebs Fiera dello Sport, reduce da 12 anni di attività con il grande evento nazionale SEBS fiera dello sport è pronta a convogliare le proprie energie in una grande giornata di sport all’aria aperta. L’evento è realizzato in collaborazione con la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) ed il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli,della città metropolitana di Napoli, del Coni, di Sport e Salute, dell’Asl, del CIP, della Fisi, dell’Endas, del CISM (Comitato Italiano Scienze Motorie) e di Libertas.

Decine i partner coinvolti: da decathlon che creerà un’area di prova per avvicinarsi al pattinaggio, a Snow club one che presenterà in collaborazione con la Fisi la federazione italiana sport invernali le nuove tecniche di allenamento estivo su rotelle lo Ski roll. Surf your city asd che presenterà e farà provare la disciplina del surf skate. Skate school Napoli Sk8 che invece curerà l’area dello skate park su via Caracciolo. Streetisculture un'associazione di promozione sociale che propone percorsi educativi per pratica sportiva e artistica, principalmente rivolti a bambini ed adolescenti. Clean Clean Skateboard Academy un neonato collettivo di skater napoletani e campani, ben presto costituito come asd, che si prefigge lo scopo di riunire tutti coloro vogliano approcciarsi allo skateboard. CH Roller Salerno società italiana di hockey su pista con sede a Salerno attualmente milita in Serie B che presenterà la sua disciplina in piazza.