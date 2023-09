“Napoli incontra il mondo”, il festival più grande d'Europa torna alla Mostra d'Oltremare

Presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il Festival “Napoli incontra il mondo” con l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato e Alessandra Lombardi in rappresentanza dell’organizzatore Michele Panfietti.

La manifestazione è il più grande Festival d’Europa e, con oltre 2 milioni di spettatori complessivi nelle precedenti edizioni, torna a Napoli alla Mostra d’Oltremare per due intensi fine settimana il 9 e il 10 ed il 16 e 17 settembre.

Con un unico accesso il pubblico potrà vivere l’emozione irripetibile di più Festival che si svolgono in contemporanea: Festival dell’Oriente, Festival Country, Festival Irlandese, Festival dell’America Latina, Festival Spagnolo, Festival Argentino, That’s America, October Fest, Festival Mondiale delle Griglie, World Street Food, Giochi dal Mondo, Festival dei Nativi Americani, Le Mille e una Notte, Holi Festival e molti altri.

«Napoli sta crescendo, ormai è una città multiculturale - ha sottolineato, intervenendo alla presentazione, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato - per questa ragione siamo felici di ospitare questi due weekend di avvicinamento alle culture del mondo, un'occasione preziosa per apprezzare da vicino le tradizioni degli altri paesi e accorciare sempre di più le distanze con le comunità straniere residenti in città, ma anche per accogliere con maggiore consapevolezza delle differenze culturali, le migliaia di turisti che scelgono Napoli come meta preferita dei loro viaggi.

Questo progetto rientra inoltre nel percorso di rilancio e di valorizzazione come spazio fieristico della Mostra d'Oltremare, che sta ritornando finalmente ad essere motivo di orgoglio per tutti i napoletani».

«Siamo molto contenti di portare la multiculturalità nuovamente a Napoli, una città che ogni anno ci accoglie sempre con maggiore entusiasmo. Torniamo con tantissime novità, con nuovi festival all’interno del format originale - ha spiegato Alessandra Lombardi, del team che ha organizzato l’evento - Nel cartellone di “Napoli incontra il mondo” ci saranno dodici palchi con oltre duecento spettacoli e trecento artisti. Inoltre avremo 600 stand in rappresentanza di 50 aree culturali di tutto il mondo e 40 stand con l’offerta legata alla gastronomia dei vari paesi che sono presenti. Saremo alla Mostra d’Oltremare sabato 9 e domenica 10, ma anche sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle ore 10 alle 23».

“Napoli Incontra il Mondo” non è solo spettacolo ed intrattenimento, che rappresenta senza dubbio il cuore pulsante della manifestazione; a fare da corollario agli spettacoli, un immenso bazar con centinaia di stand provenienti dai diversi paesi, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali di tutto il mondo e non solo: folklore, musica e prodotti tipici saranno presenti con oltre 30 tra ristoranti e street food con una vastissima offerta gastronomica che spazierà dai sapori della gustosissima paella spagnola all’asado argentino, dalle prelibate ribs alla griglia americana, dal tipico stufato di manzo alla Guinness Irlandese e ai nachos messicani! Il pubblico avrà la possibilità di compiere un viaggio virtuale all’insegna della cucina internazionale e potrà assaporare numerosi piatti prelibati, ricette particolari, emblemi gastronomici di realtà lontane ed affascinanti, il tutto annaffiato da deliziosa birra, vini tipici ed altre bevande, per una vera e propria esperienza dei sensi!