Premio Napoli, ecco autori e libri finalisti dell’edizione 2023

Sono stati resi noti gli autori e i libri finalisti dell’edizione 2023 del Premio Napoli Campania legge – Fondazione Premio Napoli: La giuria tecnica presieduta dal magistrato Alfredo Guardiano ha deciso i tre volumi per ogni categoria da cui, il 19 dicembre, usciranno i vincitori.

Nella sezione narrativa sono candidati Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza); Maria Teresa Giaveri, Nei mari di Ulisse (Neri Pozza); e Patrizio Esposito, Cospira (Cronopio); menzione speciale a Sabrina Efionayi, Addio, a domani (Einaudi).

Nella sezione saggistica sono candidati Egidio Ivetic, Il grande racconto del Mediterraneo (Il Mulino); Alessandra Caputi e Anna Fava, Privati di Napoli. La città contesa tra beni comuni e privatizzazioni (Castelvecchi); Maurizio Pagliassotti, La guerra invisibile. Un viaggio sul fronte dell'odio contro i migranti (Einaudi); menzione speciale a Simona Frasca, Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio (Ad est dell’Equatore).

Nella sezione poesia sono candidati Marilena Renda, Fuoco degli occhi (Aragno); Bruno Galluccio, Camera sul vuoto (Einaudi); Domenico Brancale, Dovunque acqua sia voce (Edizioni degli animali); menzione speciale a Nuri Al-Jarrah, Esodo dall’abisso del Mediterraneo.

Poesie scelte (Le Monnier Università).

Il tema dell’edizione 2023 è il Mediterraneo. Da queste terne usciranno i vincitori per ogni categoria nella giornata conclusiva di questa edizione, il 19 dicembre, al teatro Mercadante di Napoli. I libri finalisti saranno presentati al pubblico il 7 ottobre, durante il Campania Libri Festival.

Da quest’anno c’è la novità della menzione speciale, una per ogni categoria. Altra novità è la riforma del regolamento per i giurati lettori, ovvero chi determinerà i riconoscimenti finali: vengono estratti a sorte 400 nominativi (250 per la narrativa, 100 per la saggistica e 50 per la poesia) che riceveranno gratuitamente i volumi. Quanti si erano già iscritti alla piattaforma della fondazione come giurati lettori potranno lo stesso partecipare al voto, così come potrà farlo chi non si era ancora iscritto (la piattaforma per le nuove iscrizioni verrà riaperta nei prossimi giorni); i giurati non estratti potranno acquistare le copie presso alcune librerie convenzionate – in base a un accordo tra Campania legge e l’Ali, l’Associazione Librai Indipendenti - con uno sconto; l’entità dello sconto e il periodo in cui sarà possibile usufruirne sarà presto reso noto, così come verrà comunicato il periodo in cui sarà aperta la votazione; in allegato l’elenco delle librerie convenzionate.

Maurizio de Giovanni, presidente di Campania legge – Fondazione Premio Napoli, spiega lo spirito che già nelle modalità di voto investe la nuova edizione del premio: «Il cambio di regolamento per i giurati lettori è volto ad incentivare la lettura e sostenere la librerie, soprattutto le piccole realtà sostenute da giovani. E specialmente nel caso di case editrici indipendenti, la fondazione, acquistando le copie da dare in omaggio ai giurati lettori estratti a sorte, dà un contributo significativo al settore, un piccolo esempio per altri, così come un contributo alla filiera è offerto dall’acquisto di volumi da parte di chi vorrà comunque figurare come giudice lettore».

Lo scrittore è soddisfatto dalla scelta dei volumi: «Sono di grande profilo e rispettano il tema deciso quest’anno, il Mediterraneo. Un luogo dello spazio e dello spirito, scenario delle grandi sfide del presente, dall’ambiente alle migrazioni».