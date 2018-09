A Napoli è «September more», dalle tammorre a alle quattro giornate è raffica di eventi

Mercoledì 5 Settembre 2018, 17:45

Tantissimi gli eventi proposti dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune a settembre per ampliare e qualificare l'offerta culturale cittadina e garantire un variegato intrattenimento ai turisti che stabilmente, ormai, affollano Napoli cancellando l'estate dai periodi di bassa stagione degli operatori del settore. Una città 'aperta per ferie' ad agosto che alla ripresa settembrina non smette di stupire ed emozionare.Un gran finale di Estate a Napoli 2018 che l'Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele ha illustrato questa mattina alla stampa, con un programma che va dalla ripresa della Notte della Tammorra per la Festa di Piedigrotta, alle passeggiate musicali del Festival Spinacorona, ai festeggiamenti per San Gennaro fino al ricordo delle Quattro Giornate nel settantacinquesimo anniversario, con eventi artistici di grande rilievo.Sabato 8 Settembreore 18,30 sfilata gruppi tradizionali di musicanti e danzatori in costumeore 21.00 - piazza del Plebiscito - CONCERTOInnanzi tutto la Piedigrotta, che vedrà come sempre la città illuminata a festa dai tradizionali addobbi luminosi e, accanto alla cerimonie religiose, occasioni di divertimento: spicca quest’anno la grande festa in piazza del Plebiscito per la Notte della Tammorra. Già prevista per la sera di Ferragosto, la Notte della Tammorra, l’ormai tradizionale baccanale estivo a cura di Carlo Faiello, fu rinviata in segno di lutto e di solidarietà nei giorni della tragedia di Genova, ritorna adesso, in piazza del Plebiscito, nei giorni della Piedigrotta con un programma travolgente di musiche, canti e balli tradizionali e con un parterre nutritissimo di artisti.Si incomincia già alle 18,00, con gruppi di ballerini e musicanti in abito tradizionale che percorreranno la città per convocarla alla grande festa della musica, che incomincerà alle 21,00, nella piazza del Plebiscito.Il programma prevede, oltre al Carlo Faiello Ensemble, la partecipazione di numerosi gruppi ed artisti: dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare, ad Ambrogio Sparagna, Marcello Colasurdo, Antonella D’Agostino, Antonella Morea, Patrizia Spinosi, i canti a distesa di Antonio Esposito detto Tonino ’O Stocco, Biagino Di Prisco e tanti altri.Accanto alla musica, grande protagonista della serata, ci saranno mostre ed esposizioni dedicate al tema della musica e tradizione popolare, un piccolo villaggio folk-espositivo per festeggiare al meglio una delle tradizioni più belle del Sud.Si concentrano tradizionalmente a settembre alcune delle più antiche e sentite feste popolari e religiose della città di Napoli. Oltre alla Piedigrotta la Festa di San Gennaro, che vedrà come sempre le occasioni di incontro concentrate in via Duomo e nel centro antico della città. Avremo il 24 settembre la sesta edizione del San Gennaro Day, con numerosi ospiti, mentre per tutto il mese il Convento di San Domenico Maggiore ospiterà per l’occasione una grande mostra di arte contemporanea, organizzata in collaborazione con la Curia Arcivescovile di Napoli, che avrà per tema “IL SENSO DEL SACRO. Una sfida all’arte contemporanea”.direzione artistica del M° Michele Campanelladal 20 al 23 settembrePasseggiate musicali nel cuore di Napoli dal 20 al 23 settembre con la seconda edizione del Festival Spinacorona: 13 luoghi insoliti, 22 concerti da mattina a sera, 121 musicisti per 4 giorni per un itinerario insolito alla scoperta dei tesori nascosti della città di Napoli.Il Festival Spinacorona seguirà il fil rouge della musica da camera, con qualche suggestiva digressione in campo sinfonico, lirico, jazzistico e letterario. Straordinari concerti, a ingresso libero, nella cornice di luoghi ricchi di storia e di bellezze artistiche.Giovedì 20 settembre si inaugurerà il Festival con due appuntamenti: in mattinata, nella Biblioteca Nazionale il prologo a cura della Fondazione Festival Pucciniano e in serata al Teatro Mercadante l’Orchestra della Toscana e il maestro Michele Campanella suoneranno concerti per pianoforte e orchestra n. 1 e 3 di Beethoven.Tra gli artisti protagonisti dell’edizione 2018, il clarinettista Anthony Pay; il mezzosoprano Manuela Custer accompagnata al pianoforte da Massimo Viazzo, Joe Chindamo, pianista di talento, australiano, apprezzato sia come interprete jazz che classico; l’attore, Premio Donatello, Renato Carpentieri, voce recitante del concerto di chiusura al Teatro Mercadante, che vedrà protagonista ancora una volta il talento del Maestro Michele CampanellaL’ospite d’onore di questa seconda edizione sarà Ruggero Raimondi, uno dei bassi più celebri della lirica, un omaggio moderato dal giornalista Guido Barbieri.Della bellezza di Napoli e della sua storia saranno evocatori i luoghi che accoglieranno i 22 concerti: la Biblioteca Nazionale di Napoli "Vittorio Emanuele III", la Chiesa dei Santi Severino e Sossio, la Chiesa di Santa Caterina a Formiello, il Cimitero delle Fontanelle, la Biblioteca A. De Marsico di Castel Capuano, il Loggiato della Biblioteca Universitaria e altri suggestivi luoghi. I concerti saranno tutti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.Decine di serate di musica e teatro animeranno il cortile del Castello più importante della città, il Convento di San Domenico (la 'fabbrica della cultura') e la magica cornice del Succorpo Vanvitelliano della “Real Casa Santa dell’Annunziata”.Segnaliamo tra l’altro, nel Cortile del Maschio Angioino, la rassegna de “Il Pozzo e il Pendolo”, che presenterà testi di autori importanti, da Gabriel Garcia Marquéz a Erri de Luca, Maurizio de Giovanni, Francesco Mastriani, Ernest Hemingway; Buon Compleanno Bellavista, la serata omaggio a Luciano De Crescenzo per il novantesimo compleanno, serata a cura di Cindy Salatino, con la partecipazione di Annamaria Ackermann, Cosimo Alberti, e Danilo Rovani; Shakespeare & Shakespeare, lo spettacolo conclusivo dei tre anni di accademia della Scuola di Teatro Stabile di Napoli diretta da Mariano Rigillo. Altro appuntamento da non perdere le Canzoni per il Commissario Ricciardi, di e con Maurizio de Giovanni, uno spettacolo tratto dalle storie minime che da sempre attraversano i romanzi dedicati al Commissario Ricciardi. Evento speciale poi, a fine mese, domenica 30 settembre, una iniziativa intitolata alla LIBERTÀ DI ESPRESSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, con Convegno e spettacolo teatrale e musicale, Al Convegno interverranno il Sindaco, Luigi De Magistris, Guido Viale, Daniela Padoan, Erri De Luca, Valeria Parrella, Francesca Fornario, Annamaria Rivera, Giuseppe Aragno ed altri numerosi ospiti. Seguirà il Concerto, con Lo Stato Sociale – e’ Zezi – Erri De Luca - Ascanio Celestini – Francesca Fornario. Gli artisti interverranno a titolo gratuito in sostegno della lotta dei 5 operai FCA licenziatiAncora teatro nel Chiostro e nelle sale di San Domenico Maggiore, con la rassegna dei “Morsi di Teatro”, e poi con la Compagnia delle Nuvole e gli spettacoli di clown, musica dal vivo, teatro fisico e tanta poesia, ed infine con il “Teatro dei sensi Rosa Pristina” ed i suoi spettacoli e laboratori di teatro sensoriale.Il PAN |Palazzo delle Arti Napoli nella Terrazza/Giardino al primo piano ospiterà dal 5 all’8 settembre gli Incantesimi napoletani, affascinante cammino nell'ispirazione di poeti e musicisti napoletani: ntrecci di poesie e canzoni con moderne interpretazioni dell'espressione poetica e umoristica di autori quali Di Giacomo, Murolo, Viviani, De Filippo.All’Annunziata, nel Succorpo Vanvitelliano, infine ancora un programma di spettacoli teatrali, anche ispirati alla storia del monumento e visite guidate teatralizzate.PAN | Palazzo delle Arti NapoliMercoledì 19 settembreDedicato alla memoria storica della nostra città, il Premio Pimentel Fonseca, che giunge quest'anno alla quarta edizione, fa da prologo al Festival di Giornalismo civile “Imbavagliati”. In programma Mercoledì 19 settembre alle 20,00 nel PAN | Palazzo delle Arti Napoli, il premio sarà assegnato come di consueto a un noto personaggio femminile distintosi sul piano internazionale nella difesa dei diritti civili. Il Premio è dedicato alla memoria di Eleonora Pimentel Fonseca, patriota e giacobina napoletana, fondatrice del giornale “Monitore Napoletano”, giustiziata il 20 agosto del 1799 con altri protagonisti della Repubblica Partenopea. Nelle edizioni precedenti, sono state premiate la giornalista russa Oxana Chelysheva, l’attivista per i diritti del popolo Saharawi Elghalia Djimi e l’attrice e attivista Pilar Bardem.20 - 26 settembre - PAN | Palazzo delle Arti Napoli.Dal 20 al 26 settembre al PAN|Palazzo delle Arti Napoli torna l'atteso festival di Giornalismo Civile Imbavagliati. Oltre tredicimila presenze, una rassegna stampa con più di 500 testate (nazionali e internazionali), venticinquemila visualizzazioni su “Repubblica facebook”, copertina de’ “La Lettura” (Corriere della Sera), e nell’ultima edizione la diretta di Rai News: questi solo alcuni numeri della manifestazione per la libertà di stampa nei sue primi tre anni di vita.: il Festival di Giornalismo civile ha dato voce, dal 2015, ai coraggiosi giornalisti/testimoni di tutto il mondo che operano in nazioni dove la censura dittatoriale impedisce la libera espressione o dove il contesto sociale li pone in costante pericolo di vita. Tanti gli ospiti che da tutto il mondo sono intervenuti durante gli eventi della manifestazione, con l’attenzione delle testate straniere (articoli dedicati, tra gli altri, anche su El Nacional in Venezuela e Al Jazeera del Qatar).Anche quest’anno il progetto, ideato e diretto dalla giornalista Desiréé Klain, è promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ed è realizzato dall'Associazione Culturale "Periferie del Mondo - Periferia immaginaria" con il sostegno della Fondazione Polis della Regione Campania per le vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati e, in collaborazione, con la Federazione Nazionale della Stampa, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, il Premio Morrione, il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, l'Ordine dei Giornalisti della Campania, Amnesty International Italia e il Comitato Regionale Campania per l'/Unicef Onlus/.Arena Cinematografica all’aperto: film di successo ed eventiProseguono nel mese di settembre gli appuntamenti estivi al Parco del Poggio. Ricchissimo il programma: dal “Giovane Karl Marx” a “Io c’è”, da “Dogman” a una proiezione speciale di “Ricomincio da tre” con musica dal vivo, per una serata evento sabato 8 settembre in ricordo di Pino DanieleChiuderanno il mese di settembre le iniziative, che annunceremo nel dettaglio nei prossimi giorni, per ricordare insieme il settantacinquesimo anniversario delle Quattro Giornate. Anticipiamo soltanto il grande concerto della Banda dei Carabinieri, che sarà ospitato nel Teatro di San Carlo per ricordare, insieme con l’insurrezione e la liberazione della città, anche i settantacinque anni dal sacrificio di Salvo D’Acquisto.