Ad Ab Ovo la mostra «50 anni disegnando» di Piero Galletti Sensi

Si inaugura domani, sabato 19 novembre, alle 18, ad Ab Ovo, la bottega dell'arte e della bellezza (via Bellini 17, Napoli) "50 anni disegnando", la mostra personale di Piero Galletti Sensi, che si chiuderà il 26 novembre.

L'artista genovese ha lavorato come grafico (ha disegnato i cartelloni dalla Esso negli anni 60) scenografo, designer. Ha vissuto a Genova e a Roma, ora vive e opera a Calcata, in un piccolo paradiso di campagna fra installazioni artistiche e gatti. In questa mostra presenta le sue potenti ed espressive teste di cui dice: «Disegnavo volti di donne e uomini e mi resi conto che questa distinzione non mi bastava più. Al mondo non esistono solo maschi e femmine ma una variegata serie di opzioni, perciò decisi di togliere i capelli, ombre, luci dai miei ritratti: rimasero teste calve, le mie teste. Pochi segni raffiguravano sembianze umane senza sottolinearne il sesso e impercettibili cambi di linee davano vita ed espressione ai volti».