Anacapri, Villa San Michele, musiche della tradizione svedese e napoletana in concerto

Martedì 11 Settembre 2018, 19:38

Anacapri. Prosegue anche nel mese di Settembre il cartellone di eventi culturali a Villa San Michele. Straordinariamente, venerdì 14 settembre alle 20.00, l’antica cappella ospiterà un concerto di musica classica, il cui repertorio omaggerà le musiche più famose della tradizione svedese e napoletana. Interpreti saranno il soprano Pia-Marie Nilsson, il mezzosoprano Chiara Gugliemi e la pianista Mirella Vinciguerra.Tre artiste di formazione classica si incontrano per creare un fil rouge tra l'estremo Nord e il profondo Sud. Il risultato genera visioni poetiche di foreste silenziose e paesaggi marini. Due mondi così lontani uniti dalla bellezza della loro musica.In merito al prolungamento di eventi in agenda, organizzati dalla Fondazione Axel Munthe, ha dichiarato la Soprintendente e Console On. di Svezia, Kristina Kappelin: “È un modo per dare la possibilità ai vacanzieri del mese di settembre e ottobre di vivere l’isola in modo completo e soddisfacente.”