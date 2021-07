Nei Campi Flegrei al via «Antichi scenari»: il festival a zero impatto ambientale

Al via il festival di danza teatro e musica «Antichi Scenari» con la direzione artistica di Carmine Borrino e Veronica Grossi, primi 2 appuntamenti venerdì 30 luglio con lo spettacolo Linea Cocteau – monologo a due voci, e sabato 1 agosto con lo spettacolo di danza Spaccanapoli. Tra prosa, danza e musica 20 appuntamenti immersi nei siti archeologici e negli scenari naturali dei Campi Flegrei.

L’arte in dialogo con la terra del mito per un festival che si auspica di rievocare gli ‘antichi scenari’ a cui il titolo rimanda. Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 18 settembre, con il concerto di Lino Cannavacciuolo (in foto). Tra gli ospiti in cartellone Rosaria De Cicco, Vincenzo Borrino, l’Orchestra Scarlatti junior, e largo spazio alla danza. Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Luna Nuova, con il Patrocinio del Comune di Pozzuoli e del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con il riconoscimento del Mic. Un Festival a zero impatto ambientale, con gli spettacoli che andranno in scena all’alba e al tramonto, a seconda delle esigenze artistiche dei singoli spettacoli, senza elettricità e tecnologia, affidandosi completamente alla sola forza eloquente degli attori, alla potenza espressiva dei danzatori, al suono non amplificato della musica. I siti che ospiteranno i singoli appuntamenti saranno insieme agli artisti coinvolti i veri protagonisti della manifestazione. Tempio di Serapide, Terme di Baia, Scavi archeologici di Cuma, Tempio di Nettuno, Oasi Naturalistica di Montenuovo, Belvedere Buona Vista, Lago d’Averno.

Un festival itinerante che ospiterà il teatro all’Oasi Naturalistica di Montenuovo, la danza tra il Tempio di Serapide, l’ Arena urbana/Tempio di Nettuno e gli Scavi Archeologici di Cuma, la musica tra Terme di Baia, Monte di Procida, Arena Urbana /Tempio di Nettuno e il Lago d’Averno.

«E’ il momento, e aggiungerei, l’occasione di riportare l’attenzione sul senso dell’Essere Umano. Questo festival, svolgendosi tra la natura e i siti archeologici dei Campi Flegrei può aiutarci a comprendere che l’uomo ha un’assoluta necessità di armonizzarsi ad essa, ritrovando proprio un concetto costante del pensiero Classico, così da provare a ricostruire piccole e micro comunità dai puri intenti intorno a una perfomance artistica. - spiega Carmine Borrino - Il mondo è cambiato e queste occasioni possono aiutare le tante persone che oggi si sentono smarrite. Ritornare al concetto dell’incontro, ritornare all’ascolto e alla condivisione. Questo è per me l’obbiettivo delle arti adesso: aiutarci e a riscoprirci ancora Esseri Umani».

La condirettrice Veronica Grossi aggiunge «L’associazione Luna Nova con questo progetto vuole valorizzare non solo gli artisti e le compagnie campane che si sono affermate a livello nazionale e internazionale ma soprattutto un patrimonio non delocalizzabile e legarlo strettamente alla crescita del turismo d’arte, come turismo consapevole, con servizi dedicati, stimolo all’imprenditorialità del settore, attraverso la costituzione ed organizzazione di reti e alla messa a disposizione di competenze tecniche, risorse finanziarie e strumentali». Orari spettacoli: h 19.30, h 06.30. Info e prenotazioni: lunanova.arte@gmail.com. Costo biglietto: posto unico 7 euro

PROGRAMMA

TEATRO – Oasi Naturalistica di Montenuovo

30-31 luglio

Linea Cocteau – monologo a due voci

con Anna Moriello e Matteo Biccari

Regia di VeManna

6-7 agosto

Pinok Pezzok – Senza naso né padroni

di Marcello Amore e Sergio Longobardi

con SERGIO LONGOBARDI

19-20-21 agosto

Voglio vivere così

con Vincenzo Borrino

musica dal vivo di e con Antonio Pignatelli

1-2 settembre

Madri 2.0

di e con Rosaria De Cicco

DANZA

Tempio di Serapide - Arena urbana/Tempio di Nettuno – Scavi Archeologici di Cuma

1 agosto

Scappanapoli

Compagnia Malaorcula

Regia Manuela Barbato

coreografia Marcella Martusciello

Musica Live 44 quartet

Performer Marcella Martusciello, Armando Rossi

5 agosto

Dance Pattern

Compagnie Cornelia e Funa

Performance director Nyko Piscopo e Sara Lupoli

Live music Valerio Middione

Performer Nicolas Grimaldi Capitello Francesco Russo, Marianna Moccia, Maria Anzivino

7\8 Agosto

Silence music of life

Compagnia artgaragedanceCO

Coreografia Emma Cianchi

Performer Maria Anzivino - Ginevra Cecere - Marcella Martusciello - Antonio Nicastro Armando Rossi

29 agosto

Le citta invisibili

Compagnia ARB dance Company

diretta da Annamaria di Maio

di Roberta de Rosa

Funamboli/ Higt wiew walks

Compagnia Akerusia Danza

Interprete e scrittura corporea Fabrizio Varriale

Drammaturgia Massimo Finelli

Ideazione Elena D’Aguanno

5 Settembre

NEA Gynaika

Perfomance itinerante di musica danza e prosa

Coreografie di Emma Cianchi – Antonio Colandrea – Elena D'Aguanno - Nicolas Grimaldi Claudio Malangone - Testi Manuela Barbato



MUSICA

Terme di Baia – Monte di Procida – Arena Urbana /Tempio di Nettuno - Lago d’Averno.

1 Settembre all’alba

Mari Compulsi - spinti dal mare

Concerto di Osvaldo di Dio e Raimondo Ponticelli

1 settembre al tramonto

Taraf de Funiculàr

Gruppo Folk

2 Settembre

NEM SEDA

Mediterranea

Concerto per voce, clarinetto arpa e violoncello

con

Julia Primicile Carafa voce e clarinetto

Daria Tehrani Arpa

Drummond Petrie Violoncello

9 settembre

Cello to Cello

Omaggio alla Sibilla

Violoncellisti:

Francesco Scalzo, Raffaele Sorrentino

16 settembre

ORCHESTRA SCARLATTI JUNIOR

L’Orchestra Scarlatti Junior è il cuore pulsante della comunità delle Orchestre Scarlatti, guidata dalle prime parti della Nuova Orchestra Scarlatti con la supervisione e il coordinamento didattico e artistico del M.° Gaetano Russo. Attualmente composta da 146 elementi, fra ragazze e ragazzi, è giunta al suo sesto anno di attività.