Arte e glamour: l'opening della mostra di Giovanni Gastel al Blu di Prussia

Anna Sui, Charlotte Rampling, Ayako Comte o Cristina Piaget e poi le super model Shalom Harlow, Marpessa, Tatjana Patitz o Chantelle Winnie: solo alcune delle suadenti donne tra i ritratti di «Selected Works», la mostra appena inaugurata a Napoli dedicata a, uno tra i maggiori esponenti della fotografia italiana di respiro internazionale.Donna, Men’s Health, Femme e il gruppo Condè Nast tra Vogue, Vanity Fair e Glamour: sin dai primi anni 80 Gastel ha dettato il suo codice estetico nella più importante scena milanese dell’editoria di moda a servizio del Made in Italy. Sue le campagne e i redazionali più memorabili ed eleganti per Krizia, Armani, Versace o Trussardi: dallo still-life al ritratto con la moda, il design e le celebrity, la sua impronta stilistica resta ineguagliata, suggestiva e visionaria, ironica e sensuale.Le diverse opere bianco nero e polaroid esposte fino al 31 Gennaio nelle sale del Blu di Prussia a Chiaia raccolgono in una singolare selezione, curata da Maria Savarese, un’antologia di “esperienze ed esperimenti”, come il maestro stesso le definisce, testimoni dello stile e dei trend italiani nel tempo: «diversamente dai tempi analogici, oggi la fotografia è funzione della sua post-produzione - sottolinea il maestro - non mi piace parlare di fotoritocco, ma piuttosto di moderno plus creativo».Coi padroni di casa Giuseppe Mannajuolo e Mario Pellegrino, hanno presenziato al vernissage tanti amici e cultori del suo lavoro: Mimmo e Angela Iodice, Pierpaolo Forte, Ida Di Benedetto, Nino Daniele, Isabella Astengo, Loredana de Lama Boboli, Mimmo Spena e Anna Annunziata, Ennio Bologna, Francesco Bruno, Alessandro e Marina Castagnaro, Annamaria Stampa, Gabriella D’Amato, Valentina Rippa, Pierluigi Pipolo, Michele Iodice, Patrizia Mannajuolo, Ambra Caminito, Francesco Santochirico, Gianni Fiorito, Fabio Donato Luciano Romano, Giuliana Gargiulo, Mario Laporta, Cesare Accetta e Laura Angiulli, Tullia Gargiulo, Angela Carruba Pintaldi, Rosanna Naclerio, Alfonso Cacciapuoti, Rosy Rox, Nicolangelo Gelormini, AnnaPaola Merone, Giorgio Nocerino, Alessia Cattaneo della Volta e tanti altri.