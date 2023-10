Napoli, alla Biblioteca Annalisa Durante il seminario decreto Caivano

Venerdì 6 ottobre 2023 alle 11, presso la Biblioteca a porte aperte «Annalisa Durante» (Via Vicaria Vecchia, 23, Napoli) la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania terrà un seminario per discutere sul Decreto Legge 15 Settembre 2023, n. 123, «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale».

A seguito dei terribili fatti di cronaca che hanno visto coinvolti minori e giovanissimi, la Fondazione Pol.i.s.

della Regione Campania, in virtù del suo mandato di sostegno alle vittime innocenti della criminalità e ai loro familiari e di promozione di attività in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, vuole riflettere sui contenuti del Decreto Legge, insieme a tutti gli operatori che ogni giorno si confrontano su questi temi.

Introdurrà e coordinerà i lavori don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania. Presenteranno i contenuti del Decreto Legge Maria de Luzenberger, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e Raffaele Marino, già procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Interverranno Enrica Amaturo, professoressa ordinaria di Sociologia all'Università degli Studi di Napoli «Federico II» e presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Pol.i.s., Samuele Ciambriello, garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Stefania Colicelli, dirigente scolastico del Liceo Classico Statale «Vittorio Emanuele II - Garibaldi» di Napoli, Alessandro Giuliano, già questore di Napoli e attualmente a capo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Francesca Marone, professoressa di Pedagogia Generale e Sociale dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II» e Giuseppe Perna, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale «Annalisa Durante».