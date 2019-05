CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 08:58

È il 1977. Dopo 10 anni, prende il diploma di geometra: «Sceglie un tema sulle servitù prediali, ossia le strade che corrono tra due appezzamenti di terreno. Riuscirà a fare un componimento ironico sulla lotta di classe giocando su quel prediali come venisse da predare e confondendo volutamente il podere con il potere. Fa tanto divertire i professori, che decidono di promuoverlo...». Un aspetto poco noto della vita breve di Massimo Troisi. Lo racconta Matilde Hochkofler in Caro Massimo un'accurata biografia in uscita per la Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Il libro celebra l'attore-regista a 25 anni dalla morte.«Il nucleo essenziale», spiega l'autrice, «nasce dagli incontri che ho avuto con Massimo nella sua casa di Roma il 22 gennaio, il 29 aprile e il 15 giugno 1988». Il resto è frutto di ricerche su giornali e libri, che copiosi sono usciti per far luce su un uomo di spettacolo e di poesia in grado di rinnovare la comicità italiana grazie all'originale capacità di leggere le piccole cose del mondo e della vita come segno e termometro di quelle più grandi. A consacrare l'unicità di Troisi, poi, non va dimenticata la sofferenza cardiaca che lo portò alla morte a 41 anni, creando una stridente, drammatica, vitale contraddizione tra la vis comica e la vis tragica.