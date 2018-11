Capri, la personale di Omero Tarquini «Walking Through Time» negli spazi dell'Art Club Epoché

Venerdì 9 Novembre 2018, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Sarà inaugurata questo sabato 10 Novembre alle 18.30 la mostra personale di Omero Tarquini presso l’Art Club Epoché di via le Botteghe 56 a Capri. Il giovane artista italo-inglese, dopo il successo della mostra “Gratitudine Eterna”, presso Villa Lysis, dove ha potuto esporre una selezione particolare di suoi pezzi scultorei, ispirati ai temi della classicità ed alle geometrie della Villa ha deciso di soffermarsi sull’isola per elaborare un altro percorso espositivo. È nato così il lavoro per la mostra “Walking Through Time” “Viaggio nel tempo”, una selezionata serie di 18 opere che ripercorre tutti i suoi stili fino ad oggi. Dal “Digiitalismo” da cui sono nati diversi suoi lavori, come "Le Tre Grazie", "Scelte", "Infinity 111", "Alchemy 3" e "Rubbish N. 2" si passa poi ad altre opere elaborate con gli stili più svariati, come il body painting, la fotografia, la scultura, il design computerizzato fino al collage.Le opere che resteranno in esposizione fino al 25 di Novembre sono state tutte accuratamente scelte da Tarquini e provengono anche da importanti collezioni private. «La mia intenzione, con questa personale - ha dichiarato l’artista - è offrire al visitatore una prospettiva diacronica dei miei lavori, un viaggio nel viaggio attraverso le mie opere con uno sguardo al mio passato come artista, al mio presente, facendo intravedere anche qualcosa del futuro. Un viaggio che può definirsi doppio perchè volto a presentare non solo quello che è stato il mio percorso finora, ma anche a far risaltare quello che ho elaborato lungo questo interessantissimo e prolifico periodo di residenza a Capri, un luogo straordinario che con la sua architettura unica, la storia ed il mito, continua ad ispirarmi sempre più».