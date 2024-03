Capri, Marevivo in Certosa con una mostra sulla transizione ecologica

Marevivo alla Certosa di San Giacomo di Capri con la mostra “Only One, one planet, one ocean, one health”, una exibition a tutto tondo voluta dalla Fondazione Marevivo e dalla Fondazione Anton Dohrn con la collaborazione del Ministero della Cultura, realizzata grazie alla collaborazione instaurata con la Direzione Regionale Musei della Campania. L’esposizione avrà luogo sabato 30 marzo dalle ore 11 nello storico complesso museale dell’Isola e rappresenterà una nuova tappa per la mostra che è attualmente allestita sulla nave scuola Amerigo Vespucci, il gioiello della Marina Militare italiana ora è in navigazione intorno al pianeta.

La mostra vuole essere un importante strumento della Campagna Internazionale di sensibilizzazione sulla transizione ecologica.

“I temi trattati – spiegano da Marevivo - riguardano la difesa della biodiversità, della transizione energetica, della transizione alimentare e della economia circolare, azioni che tutto il mondo deve intraprendere per affrontare i cambiamenti climatici ormai a livelli insostenibili.

Attività che senza una conversione culturale sarà impossibile attuare”.

«La tappa di Capri - conclude Marevivo - vuole far riflettere sul nostro futuro che dipende dalla salute del mare, ma la salute del mare dipende dalle nostre azioni».

Con la mostra alla Certosa si chiudono le iniziative del mese di marzo nello storico monumento caprese che continuerà ad ospitare attività culturali e artistiche per l’intero anno nei suoi spazi sotto le antiche volte trecentesche.