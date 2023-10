Capri, omaggio a Pablo Neruda a cinquant'anni dalla morte

Sbarcherà sull’isola azzurra mercoledì 11 ottobre Rodolfo Reyes il nipote del grande poeta cileno Pablo Neruda in compagnia dello scrittore Roberto Ippolito autore del libro “Delitto Neruda” dove viene ricostruita la morte di Neruda e ristabilire la verità sulla sua fine, dopo che la salma è stata sottoposta a riesame. Poiché secondo alcune ipotesi Neruda sarebbe stato ammazzato con una dose di veleno come ipotizza l'avvocato querelante Elisabeth Flores.

La cerimonia avrà luogo mercoledì 11 ottobre alle 18.30 nella sala Luigi Pollio presso il Centro Congressi, in via Sella Orta 3. Dopo il saluto del Sindaco della Città di Capri, Marino Lembo, intervengono Luciano Garofano e Riccardo Esposito. Seguirà un intervento musicale eseguito da Riccardo Pecoraro e saranno messe in mostra per l’occasione alcune opere di Capri in Arte, dedicate a Pablo Neruda.

Il Comune ha voluto così celebrare la figura del grande poeta a 50 anni dalla morte che ha vissuto sull’isola un lungo periodo felice insieme alla sua compagna Matilde Urrutia.