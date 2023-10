Capri, un “Cocktail d’Amore” per gli orfani di femminicidio

Un Cocktail d’amore di beneficenza per sostenere gli orfani di femminicidio. L’evento si svolgerà a Capri il 10 ottobre dalle 16 alle 19 sulla terrazza del mitico ristorante Da Gemma nella baia di Marina Grande, storica location anche della storica Capri-Napoli, gara di nuoto di fondo internazionale legata a filo doppio con l’isola azzurra e con il lido Le Ondine - il ristorante Da Gemma.

L’iniziativa avrà la presenza di una special guest, Giuliana De Sio, la nota attrice napoletana. L’evento di beneficenza è organizzato dall’associazione Edela (L’associazione Edela è un’Associazione no profit, fondata e presieduta da Roberta Beolchi, che si estende su tutto il territorio nazionale a Sostegno e tutela degli Orfani di Femminicidio e delle Famiglie affidatarie).

Il ricavato infatti sarà interamente devoluto per sostenere fattivamente i bambini che sono stati privati da mano omicida della loro mamma. La nota attrice Giuliana De Sio sarà la testimonial dell’evento. La sua partecipazione aggiunge significato ad un tema, tanto attuale, quanto scottante, e in una sua dichiarazione ha sottolineato: “Incredula, addolorata, spaventata e profondamente coinvolta da questo fenomeno criminale - dichiara Giuliana De Sio - che esprime una cultura dei rapporti uomo/donna, che deve assolutamente essere cambiata. E dovremo far appello a tutta la nostra intelligenza”.

Riprende il concetto Gemma Rocchi titolare della struttura Lido- Ristorante Da Gemma, nel motivare la sua disponibilità ha sottolineato: «Ho sentito una vera e propria chiamata dinanzi ad un tema che proprio in questo ultimo periodo si è trasformato in una vera e propria piaga, parliamo di una donna che viene uccisa ogni 3 giorni ed è sempre l’ex compagno o l’ex marito ad ucciderla». Continua: «Quello che più mi sta a cuore sono i bambini che restano, che hanno una sofferenza atroce, in quanto si ritrovano con una madre morta ed un padre carnefice. Orfani di femminicidio, povere anime innocenti, che si trovano ad affrontare un mare magnum di problemi e tanta solitudine».

Nasce da questi sentimenti l’evento di beneficenza che animerà Marina Grande dal pomeriggio del 10 ottobre sino al calar del sole. Conclude Gemma Rocchi, giovane imprenditrice caprese, forte di una storia familiare nel campo della ristorazione, nata con sua nonna Gemma: «Sostenere gli orfani è oggi, a mio avviso, l’azione più importante che si possa compiere, perché sono proprio loro il vero problema che resta dopo l’omicidio. C’è anche da dire che, bisognerebbe fare molto di più per prevenire il fenomeno della violenza sulle donne, ascoltare i campanelli d’allarme che non sono sempre così evidenti. Esistono tante forme di violenza, che vanno oltre un pugno, uno sputo. Esiste il silente e deleterio plagio, una delle forme di violenza peggiori, che quasi sempre si consuma tra le mura domestiche: urla, offese, violenza verbale, prima ancora che fisica, che finisce con l’annullamento, lo svuotamento della persona, la donna muore dentro lentamente. È da qui che bisognerebbe intervenire per prevenire». Il cocktail d’amore sarà allietato con un miniconcerto che vede esibirsi Clarissa Ferrigno voce e Daniela Rocchi al violino.