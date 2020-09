Città della Scienza, lo Science Centre riapre al pubblico dopo il lockdown

Da venerdì 25 settembre riapre al pubblico lo Science Centre di Città della Scienza dopo i mesi di chiusura per la pandemia e dopo aver svolto online gran parte delle proprie attività.



Per adulti e bambini sarà possibile tornare a viaggiare nel corpo umano alla scoperta del museo interattivo Corporea, ma anche perdersi con gli occhi all’insù nel cielo stellato del Planetario e infine approfittare degli spazi all’aperto e dei giardini per osservare e imparare dalla natura. Un nuovo affascinante inizio alla scoperta di scienza e natura per continuare ad imparare divertendosi.



Le aree espositive saranno aperte, per ora, nei giorni venerdì, sabato e domenica, in attesa della ripartenza delle gite di istruzione da parte delle scolaresche, con un’offerta rivolta prioritariamente alle famiglie.



L’orario di apertura sarà 10-17 con ingresso su prenotazione obbligatoria.



La visita comprenderà un tour delle installazioni interattive, science show e spettacolo del Planetario mentre, in questa prima fase di riapertura, i laboratori saranno temporaneamente sospesi.



Il costo del biglietto unico ridotto è di 5€ (incluso il Planetario); l’ingresso sarà gratuito per il personale sanitario con un accompagnatore e per i cittadini di Bagnoli (sempre e solo su prenotazione).



Per quanto riguarda le misure di sicurezza verranno raccolti i dati identificativi dei visitatori; per tutti i visitatori, anche i bambini, vige l’obbligo di mascherina a partire dai 6 anni; lungo il percorso sono stati installati dispenser di gel disinfettante; data la natura interattiva del museo l’utilizzo di alcuni exhibit sarà inibito; ovviamente l’accesso sarà consentito solo previa misurazione della temperatura.

