Collucoli > We are art, ecco la nuova opera multimediale di Annalaura di Luggo

Lunedì 14 marzo alle 12 presso la Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali 213, sarà presentata “Collucoli > We are art”, l’opera multimediale di Annalaura di Luggo, che promuove l’economia circolare, la coesione sociale e intergenerazionale. L’allestimento dell’opera con filamenti di alluminio riciclato ha visto il coinvolgimento di ragazzi con problematiche fisiche o di inserimento sociale.

Alla presentazione interverranno la presidente della Fondazione Banco Napoli, Rossella Paliotto, e l’artista Annalaura di Luggo con i ragazzi coinvolti nell’allestimento.