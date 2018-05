Dallo spazio all'interno del corpo umano: il viaggio a Città della scienza

Mercoledì 23 Maggio 2018, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 22:47

Il viaggio è sì quello che conduce verso mete lontane, a conoscere nuovi luoghi e nuove culture, ma è anche quello figurato, quello alla scoperta di storie e curiosità, quello all’interno del nostro corpo.È a sue diverse tipologie che Città della scienza (via Coroglio 104, 081/7352220) dedica dunque il fine settimana, con “Il viaggio: ogni volta un’avventura diversa” – due giorni di attività che si incastrano con quelle stabili della struttura.E allora, vediamone qualcuna (ma il programma completo si può trovare sul sito), partendo da una spedizione davvero verso molto lontano: al Planetario 3D, infatti, sarà possibile (a più orari) assistere allo show “Robot explorers”, con il quale si andrà alla scoperta del sistema solare.Ma, si diceva, il viaggio non è solo verso luoghi geografici, e così con l’approfondimento (all’interno della mostra “Corporea”) “Un viaggio lungo nove mesi” si potrà entrare nel funzionamento del concepimento e della gestazione. E ancora una mostra accoglierà alcune delle attività: quella dedicata a “Il mare” (peraltro, completamente rinnovata) ospiterà “Inventa i tuoi animali marini” – laboratorio durante il quale inventare pesci colorati da far poi nuotare in un acquario virtuale; mentre con il laboratorio “In giro con una bussola” non solo se ne potranno conoscere la storia e l’uso nei secoli, ma se ne costruirà anche una, da portare poi sempre con sé. Inoltre, i bambini potranno trasformarsi in piccoli – ma agguerriti – pirati, e andare a fare scoperte in giro per la struttura.Ma si viaggia anche nel tempo, e così con “Impronte e firme dal passato” si tornerà all’epoca dell’origine dei fossili.Inoltre, sarà visitabile la mostra fotografica “Variconi. La terra dei tramonti di fuoco”: le immagini di Gabriele de Filippo, dedicate appunto all’oasi dei Variconi, vogliono non solo richiamare l’attenzione sulla loro importanza naturalistica, ma pure metterla a confronto, farne il corrispettivo "buono" della situazione di degrado e abbandono in cui spesso versa il territorio campano. Anche il titolo, che fa riferimento alla “terra dei fuochi”, vuole esserne una versione positiva e propositiva.