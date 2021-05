«Dear school film fest» il cinema torna a Scampia: dal 13 al 15 maggio con la rassegna di cortometraggi

Si terrà dal 13 al 15 Maggio presso l'auditorium dell'ITIS “Galileo Ferraris” di Scampia, il “Dear School Film Fest” il festival di cortometraggi con il coinvolgimento degli studenti delle scuole napoletane, promosso da Laici Terzo Mondo ed Ecole Cinéma. Registi professionisti insieme agli studenti e ai docenti hanno prodotto 14 corti durante il progetto “Dear School” finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Lotta alle discriminazioni, rispetto della diversità, contrasto alle ingiustizie ed alle diseguaglianze sociali, sono i temi che hanno animato il lavoro di registi, studenti ed operatori attraverso laboratori specifici ed un percorso di formazione alla cittadinanza attiva durato quasi due anni. Il festival si terrà parzialmente in presenza, diventando così il primo evento culturale dal vivo dedicato al cinema nella città di Napoli dopo le restrizioni ed il lockdown dovuto al Coronavirus.

“Attraverso laboratori di fiabe, di giornalismo critico e di cinema per gli studenti di medie e superiori, sono state affrontate le tematiche riguardanti le discriminazioni culturali, religiose, di genere, di provenienza geografica, di età che sono alla base della diseguaglianza nell’accesso ai diritti fondamentali” spiega Renata Molino del Gruppo Laici Terzo Mondo. “I corti che saranno in gara al festival sono il prodotto dei laboratori che hanno visto la partecipazione degli studenti del Liceo Classico “Antonio Genovesi”, ISIS “Alfonso Casanova”, ICS “Volino-Croce-Arcoleo”, ICS “Bovio – Colletta”, ICS “29esimo Miraglia – Sogliano”, ICS “Bonghi”, ICS “Foscolo – Oberdan”, ICS “Alpi – Levi”, Liceo Classico Umberto I, ITIS “Galileo Ferraris”, ICS “Virgilio IV”, ISIS “Vittorio Veneto”, ICS “J.F. Kennedy”, Liceo Statale “Elsa Morante”.

L'evento vede il patrocinio della Municipalità 2 e della Municipalità 8 e del Comune di Napoli. La direttrice artistica sarà Sabrina Innocenti, presidente dell'associazione Ecole Cinéma: “ La Giuria Ufficiale del Festival è costituita sia da professionisti del settore (Direttori di Festival Di Cinema, critici cinematografici, giornalisti di settore) che da esperti nella mediazione culturale dove il cinema è strumento didattico ed educativo) che nonostante il periodo difficile hanno dato la loro disponibilità a sostenere un Festival cosi coraggioso date le circostanze.”. “Tutti i partner del progetto – sottolinea la Innocenti - ciascuno con la sua specifica competenza definisce un modello di partecipazione sinergica al fine di contribuire alla valorizzazione delle competenze civiche, umane e professionali degli studenti”

La giuria del Festival sarà composta da Giuseppe Colella (Napoli Film Festival), Giuseppe Borrone (storico e critico cinematografico), Alessandra Augelli (Università Cattolica di Milano), Monica Macchi (Formacinema), Alessandro Savoia (Giornalista). I suoi membri assegneranno il premio “You Make The Difference” al cortometraggio distintosi per tecnica, contenuto e capacità creativa. Ci sarà anche la giuria giovane, composta da alcuni degli studenti che hanno partecipato ai laboratori del progetto “Dear School”. Il Festival si terrà a Scampia, territorio che da anni produce iniziative culturali in grado di promuovere il territorio attraverso le competenze, l'intelligenza e la creatività, diventando una delle fucine culturali più attive della città, nonostante le narrazioni tossiche che spesso accompagnano l'immagine del quartiere. Proprio l'ITIS Ferraris rappresenta una delle eccellenze del territorio come spiega il dirigente scolastico Saverio Petitti: “Il Ferraris ha realizzato una serie di attività che grazie alla collaborazione con agenzie ed esperti hanno ottenuto rilievo e premi di rilevanza nazionale”.

Diversi saranno gli ospiti che accompagneranno le proiezioni e che incontreranno studenti, registi e docenti. Tra loro Vittorio Sclaverani (Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino), Susanna Ravelli (Associazione Grand Tour d’Italie), Armando Ciotola (CinemaFiction), Riccardo Noury (portavoce Amnesty International Italia), Pietro Maria De Tilla ed Elvio Manuzzi (ENECEFilm). La premiazione si terrà Sabato 15 Maggio all'ITIS “Galileo Ferraris” di Scampia.